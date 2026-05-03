استشهاد 5 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد 5 أشخاص في غارات إسرائيلية اليوم الأحد على جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "استهدفت غارة من مسيرة معادية، بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن 3 شهداء".

بدورها، أفادت قناة "الجديد" المحلية بسقوط "شهيدين وجريحين بينهما طفلة في الغارة على عربصاليم في قضاء النبطية".

وتمكن الحيش والصليب الأحمر من انتشال جثمانين من منطقة المعلية، عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة أمس السبت في قضاء صور.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.