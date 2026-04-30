وزير العمل: منصة التشغيل الوطنية ستصبح أقرب ما يكون لبورصة عمل

قال حسن رداد، وزير العمل، إن العمل على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدأ منذ مرحلة طويلة، مشيرا إلى تكوينها مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

ولفت خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء «DMC المذاع عبر فضائية «DMC» إلى الاشتراك مع منظمة العمل الدولية في تكوين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضحا أنها معنية بتنظيم سوق العمل والمجالات التي سيتم العمل عليها، وكيفية ومراحل تنفيذها.

وأضاف أن الاستراتيجية مبنية على القطاعات وطرق التنفيذ، وعلى الإحصائيات والرصد الذي يتم لكل قطاع ومجال عمل، لافتا إلى وضع الخطط التنفيذية بناء على ذلك.

ونوه إلى أن العمل يجري حاليا على إطلاق «منصة التشغيل الوطنية»، وأن هذه المنصة ستكون «أقرب ما يكون لبورصة عمل».

وأوضح أن العامل يدخل لتسجيل مؤهلاته والشهادات التي حصل عليها ومهاراته في المهن التي يبحث عن عمل فيها، مشيرا إلى أن صاحب العمل يدخل بدوره على المنصة لطلب العمالة بشروط محددة، ليتم التوفيق بين العرض والطلب بناء على الشهادات والمهارات.

ولفت إلى أن المنصة ترسل رسالة للعامل توضح نسبة توافقه مع الفرص الموجودة، مثل 90% أو 80%، وتحدد ما إذا كان يحتاج لتدريب في جزء معين لاستكمال نسبة الـ 100%.

وذكر أن صاحب العمل يضع بدوره محددات للعامل المتقدم للفرصة، بحيث يكون العرض والطلب تحت رعاية ونظر وزارة العمل.

ونوه إلى أن الوزارة ترصد من خلال المنصة احتياجات الدورات التدريبية، وأكثر المجالات التي تتوفر فيها فرص عمل حاليا، والنطاق الجغرافي والمناطق الأكثر طلبا، وطبيعة العمالة المطلوبة، إضافة إلى دورات رفع مهارات نطاق العمل.

وأكد أن هذه المنصة تأتي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصبح منصة عمل وطنية لمصر كافة، موضحا أنها تضم قواعد تثبت صحة المؤهلات المسجلة سواء كانت بكالوريوس أو ليسانس أو دبلوم أو بدون مؤهل.