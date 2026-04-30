العدل تطلق خدمة سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيا بعدد من المحاكم

أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة سداد الرسوم عن بُعد للدعاوى المدنية، وذلك في عدد من المحاكم الابتدائية وجزئياتها.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي لمنظومة التقاضي وتيسير الإجراءات على المواطنين المحامين.

وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات التقاضي، وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن الخدمة متاحة حاليًا في المحاكم الابتدائية وجزئياتها بكل من: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، شمال المنصورة، جنوب دمنهور، وكفر الشيخ (باستثناء مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية)، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتشمل باقي المحاكم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز كفاءة منظومة العدالة، وتقديم خدمات رقمية متطورة تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ودعت الوزارة المواطنين والمحامين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لسداد الرسوم عن بُعد، والذي يمكن الوصول إليه من خلال: