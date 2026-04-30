براجا يهزم فرايبورج في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

حقق فريق براجا الفوز مساء اليوم الخميس ضد فريق فرايبورج بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

وبادر دمير تيكناز بالتسجيل لفريق براجا في هذه المباراة عن الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل الفريق الضيف عن طريق فينسينور جريفو في الدقيقة 16.

وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت سجل براجا الهدف الثاني عن طريق ماريو دورجيليس في الدقيقة 90+3.

وتعد هذه النتيجة في صالح فريق فرايبورج رغم الهزيمة بفارق هدف بالأخص وأنه سيلعب مباراة الإياب على ملعبه يوم الخميس المقبل لحسم المتأهل إلى الدور النهائي.

ويجمع نصف النهائي الآخر بين نوتنجهام فورست وأستون فيلا.