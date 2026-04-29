طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الكلام على إيه؟!" عن البوستر الرسمي، استعدادًا لطرحه في دور العرض يوم 14 مايو، بعد فترة من التشويق التي صاحبت الإعلان الترويجي للعمل.

يعكس البوستر الطابع الكوميدي الاجتماعي للفيلم، حيث يظهر الأبطال في مشهد جماعي من حفل زفاف، في إشارة إلى تداخل الأحداث بين أكثر من قصة تدور في توقيت واحد.

يضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم مصطفى غريب، وأحمد حاتم، وجيهان الشماشرجي، وآية سماحة، ودنيا سامي، وحاتم صلاح، وانتصار، وسيد رجب، وخالد كمال، ودنيا ماهر.

الفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أربع زيجات تبدأ في ليلة واحدة، حيث يواجه كل زوجين مواقف وتحديات غير متوقعة، ما يخلق سلسلة من المفارقات التي تختبر العلاقات بينهم.

وأوضح المؤلف أحمد بدوي أن فكرة العمل جاءت من المخرج، وأنه انجذب لها لاعتمادها على أسلوب الحكايات المتوازية في زمن ومكان محددين، مع التركيز على إبراز تنوع الخلفيات الإنسانية والاجتماعية للشخصيات، مع وجود رابط مشترك بينها يتمثل في الحب والسعي للتفاهم.

وأضاف في بيان صحفي أن الكتابة استندت إلى تجارب واقعية، مع الاهتمام ببناء شخصيات تحمل أبعادًا نفسية وسلوكية واضحة، مؤكدًا أن الكوميديا يمكن أن تحمل مضمونًا إنسانيًا عميقًا.

كما أشار إلى أن التحدي الأكبر كان الحفاظ على توازن الإيقاع الدرامي للأحداث التي تدور خلال ليلة واحدة دون التأثير على تطور كل قصة.

ومن المنتظر أن يحقق الفيلم حضورًا ملحوظًا في شباك التذاكر، خاصة مع تمديد مواعيد العروض في السينمات بالتزامن مع اقتراب طرحه.

