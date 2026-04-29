عروض الأنفوشي تضفي أجواء استثنائية على محطة مترو هليوبوليس

شهدت محطة هليوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق أجواء احتفالية مميزة مع تقديم عرض فني لفرقة فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، وذلك احتفالا بعيد تأسيس مدينة الإسكندرية، ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية المقامة على الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق.

وجاءت الفعالية، بحسب منشور الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو اليوم، في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة النقل، وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، في خطوة تستهدف دمج الفنون والثقافة في المرافق العامة وتحويل محطات المترو إلى مساحات نابضة بالحياة والتفاعل المجتمعي.

وشهد العرض تفاعلا واسعا من الركاب الذين استمتعوا بالأجواء المبهجة والاستعراضات الشعبية التي حملت طابعا تراثيا يعكس الهوية السكندرية وروحها الفنية المميزة، حيث امتلأت المحطة بأجواء من الفرح والطاقة الإيجابية.