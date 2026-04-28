شدد رامي فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، على عدم وجود أي عائق يمنع المرأة المصرية من الإقامة بمفردها في جميع الفنادق على مستوى الجمهورية، وذلك تعليقا على صدور حكم قضائي بحبس مدير فندق ببورسعيد لمدة سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب رفض إدارة الفندق إقامة سيدة بمفردها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الواقعة تعكس تصادما بين واقع اجتماعي قديم والقانون الحالي، لافتا إلى أن الفندق المعني استند لسياسة داخلية خاصة به.

وأكد أن مبدأ المحكمة كان واضحا بأنه لا توجد سياسة داخلية تعلو فوق القانون، ولا تُمنع خدمة عن مواطن بسبب نوعه، مشيرا إلى أن هذا الحكم يمثل «ردعا» لأي إدارة فندقية قد تتبع أسلوب التمييز.

وشدد أنه «لا يجوز التمييز في الإقامة بجميع الفنادق المصرية بسبب النوع»، موضحا أن أي سيدة تتعرض لمثل هذا الموقف من حقها التقدم بشكوى عبر الخطوط المفتوحة المخصصة لذلك في غرفة المنشآت الفندقية أو وزارة السياحة، والمتاحة لكل الزوار المصريين أو الأجانب.

وعلى صعيد استعدادات الموسم الصيفي وتداعيات أزمة وقود الطائرات في أوروبا الناتجة عن الحرب الإيرانية، شدد أن السياحة المصرية «لم تتأثر بالصورة المتخيلة»، مستشهدا بوصول نحو 178 طائرة إلى مرسى علم خلال أسبوع واحد، وبلوغ نسب الإشغال في البحر الأحمر ما بين 80% إلى 85%.

وأشار إلى وجود تتضمن تقديم حوافز لرحلات الطيران «الشارتر»، من خلال تخفيض رسوم الخدمات في المطارات، في حال استمرار مشكلة الوقود لشهر مايو المقبل.