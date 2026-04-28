الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 12:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 12:54 ص

حصلت «الشروق» على الصور الأولى لزوجين بمدينة الزقازيق، عُثر عليهما مقتولين داخل منزلهما.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتي زوجين مصابين بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، داخل منزل الأسرة بدائرة مركز الزقازيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على زوجين متوفَّيين داخل منزلهما بدائرة مركز الزقازيق.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن العثور على «هـ. أ. م. ح. ع.» (45 عامًا) وزوجها، جثتين هامدتين داخل منزل الأسرة بدائرة مركز الزقازيق.

وكشفت المعاينة الأولية وجود آثار طعنات متفرقة في جسدي الزوجين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

