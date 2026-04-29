سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع معدل البطالة في الحضر ليبلغ 9.8% خلال عام 2025 مقابل 9.6% عام 2024 بنسبة زيادة 0.2%، وفقا للنشرة السنوية لنتائج بحث القوى العاملة الصادره عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، تراجع معدل البطالة في الريف ليبلغ 3.5% عام 2025 مقابل 4.2% في عام 2024 بنسبة إنخفاض قدرها 0.7%.

واوضحت النشرة، أن معدل البطالة بين ذكور الحضر بلغ 5.9% وبين ذكور الريف 2.1%، بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 22.5% مقابل 8.8% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف.

ووفقا للنشرة، قد بلغت قوة العمل فى الحضر 14.992 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 19.162 مليون فرد.

تراجع معدل البطالة في مصر بنحو 0.3% لتصل إلى 6.3% خلال عام 2025 من 6.6% في 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة.