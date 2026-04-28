كشف الفنان ياسر علي ماهر، عن ملف عزلة النجوم وتأثيرها على جودة الفن المصري، مسترجعا كواليس مكالمة من الزعيم عادل إمام تعكس الفارق بين الجيلين.

وقال في تعليقه على تصدر بعض النجوم لشباك التذاكر، خلال لقاء ببرنامج "راقب" مع الإعلامية جميلة الغاوي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن الجمهور حين يقطع تذكرة السينما لا يذهب فقط للنجم، بل يذهب بحثا عن الحالة والفسحة والمتعة البصرية، مطالبا بتفعيل دور سينما الشعب في قصور الثقافة.

وشدد على ضرورة وجود لوائح فنية تمنع عرض الأعمال غير اللائقة، قائلا: "لا يجب أن تأخذ الثقافة الجماهيرية أي عرض متاح في السوق؛ بل يجب أن يكون لها معايير خاصة تليق بدورها التنويري".

وانتقد أسلوب إدارة النجوم الحاليين لحياتهم الفنية، معقبًا: "النجم اليوم يحيط نفسه بمؤلف واحد ومنتج واحد، ويصعب على أي مبدع جديد الوصول إليه بسبب الحواجز التي يضعها مديرو الأعمال والمساعدون".

وقارن بين هذا الانغلاق وبين مدرسة عبد الحليم حافظ والزعيم عادل إمام، قائلاً: "مائدة عبد الحليم لم تكن تخلو من المبدعين؛ الموجي وكمال الطويل والأبنودي يدخلون ويخرجون، والزعيم عمل مع وحيد حامد ولين الرملي ويوسف معاطي.. التجديد يأتي من الانفتاح لا من العزلة".

وبسؤاله عن الواسطة في الوسط الفني، خاصة وأنه نجل المؤلف الكبير محمد علي ماهر، شدد على أن القرابة قد تمنح الفنان "زقة" أو فرصة في البداية، لكنها أبدا لا تضمن الاستمرار، مشبها الأمر بكرة القدم قائلاً: "يمكنك أن تدفع بلاعب غير كفء في مباراة، لكن في المباراة التالية سيضربه الجمهور بالطوب.. الجمهور هو الحكم النهائي".

وكشف عن مكالمة مؤثرة تلقاها من الفنان عادل إمام بعد مشاركته في فيلم "كابتن مصر" مع محمد إمام، معقبًا: "الزعيم اتصل بي وقال لي: شفتك مع محمد، إنت مسخرة يا ياسر.. أنا بتعلم منك".

وعلق قائلا: "أن يقول فنان بحجم عادل إمام إنه يتعلم مني، فهذا لأنه رأى نوعا مختلفا من الكوميديا، ولأنه فنان حقيقي يبحث عن الجمال أينما وجد"، معربا عن أسفه لعدم تمكنه من التواصل مع الزعيم مؤخرا بسبب تغيير أرقام الهواتف وصعوبة الوصول إليه في دائرته الحالية.

ودعا نجوم الصف الأول بأن ينفتحوا على النصوص الجيدة والمؤلفين المبدعين، مؤكدا أن النجوم هم من يمسكون بزمام المهنة، وعليهم مسؤولية الارتقاء بالذوق العام، مختتما: "النجومية ليست عزلة، بل هي مؤسسة تفتح أبوابها لكل مبدع يقدم نصا ينقل الفنان عشر خطوات للأمام".

