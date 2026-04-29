سعر خام برنت يبلغ أعلى مستوى منذ 2022

تخطى سعر خام برنت، 119 دولارًا للبرميل في أعلى مستوى منذ 2022، بحسب نبأ عاجل لوكالة فرانس برس.

وعززت أسعار النفط مكاسبها عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وفي ظل تقييم احتمالات التصعيد في الشرق الأوسط عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تعتزم تمديد الحصار على الموانئ الإيرانية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، الصادرة اليوم، انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.2 مليون برميل، ومخزونات البنزين بمقدار 6.1 مليون برميل، والمقطرات بنحو 4.5 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقارير صحفية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير راض عن مقترح قدمته إيران لإنهاء الصراع، وأنه يميل إلى إطالة أمد الحصار البحري.



