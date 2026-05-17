مصطفى عسل يحقق بطولة العالم للإسكواش للمرة الثانية في تاريخه

حقق مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، بلقب بطولة العالم للإسكواش، والتي أقيمت في ملاعب بالم هيلز خلال الفترة الأخيرة، بعد الفوز على مواطنه يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، السبت بنتيجة 3-0، في مباراة استمرت 56 دقيقة وبواقع أشواط: « 11-4، 11-1، 12-10».

وبهذا الفوز توج مصطفى عسل ببطولة العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وفي سياق متصل حققت أمينة عرفي، بطلة الإسكواش المصرية والمصنفة الثالثة عالميًا، بطولة العالم للإسكواش لأول مرة في تاريخها، بعد الفوز على مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، في نهائي البطولة.

وانتصرت أمينة عرفي على نور الشربيني في مباراة ماراثونية مساء اليوم، السبت، بنتيجة 3-2 واستمرت 106 دقيقة، وبواقع أشواط: « 6-11، 11-6، 11-9، 7-11 و 14-12».

وأصبحت أمينة عرفي، صاحبة الـ18 عامًا، أصغر لاعبة تُتوج بلقب بطولة العالم للاسكواش للسيدات للكبار عن عمر 18 عامًا و10 أشهر.