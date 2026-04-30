الخميس 30 أبريل 2026 12:42 ص القاهرة
إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل بدأت السيطرة على سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة


نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 11:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 11:47 م

بدأت إسرائيل في السيطرة على سفن أسطول كسر الحصار المتجه إلى قطاع غزة بعيدًا عن الشواطئ الإسرائيلية، حسبما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد في وقت سابق، جلسة مشاورات أمنية في تل أبيب حول "أسطول الصمود" دون الإعلان عن نتائج الاجتماع.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر من العام نفسه أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن عدد قوارب الأسطول يُقدّر بحوالي 100 تحمل نحو 1000 ناشط من عدة دول.


