يبذل رجال الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء، جهودا حثيثة لإخماد الحريق الذي نشب بمنطقة مصيعد التابعة لمدينة الطور، اليوم الأربعاء، نتيجة لانتقاله بين أشجار النخيل التي تملأ المنطقة السكنية بسبب نشاط الرياح التي تتجاوز سرعتها 35 كيلو متر في الساعة.

ودفعت الوحدة المحلية لمدينة الطور بعدد من اللوادر والمعدات الثقيلة للتعامل مع النيرات التي تنتقل مع الرياح عبر أشجار النجيل، وسط مساعدات من الأهالي لمحاولة السيطرة على الحريق، الذي لم يسفر حتى الآن عن أية خسائر بشرية أو مادية.

وأكد مصدر أمني أن الحريق شب في أشجار النخيل فقط، ولم يصل إلى المنازل حتى الآن، مؤكدًا أن المعاينة المبدئية تؤكد أن أسباب الحريق ماس كهربائي.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق ضخم بمنطقة مصيعد التابعة لدائرة قسم أول الطور، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للتعامل الفوري مع البلاغ.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمدينة لموقع الحريق، لمتابعة أعمال إخماد الحريق، والوقوف على أسباب إندلاعه.