وزير الثقافة الإسباني: مشاركة إسرائيل في يوروفيجن ازدواجية معايير

قال وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، إن السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة "يوروفيجن" للأغنية للعام 2026 يمثل "ازدواجية معايير" من جانب اتحاد البث الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقائه مع شبكة "يورونيوز" الإخبارية ومقرها فرنسا، الجمعة، حيث تطرق إلى مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية التي انطلقت الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا.

وذكَّر أورتاسون باستبعاد روسيا من "يوروفيجن" بعد بدء الحرب على الأوكرانية، في حين يسمح اتحاد البث الأوروبي بمشاركة إسرائيل رغم ارتكابها الإبادة في غزة.

وشنت إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي ضد قطاع غزة استمرت سنتين بدءا من 8 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.

وأكد الوزير الإسباني رفض هذا التناقض، قائلا: "بصفتي وزيرا للثقافة يجب أن أقول إنني لن أقبل أبدا باستخدام الثقافة على المستوى الدولي لتغطية الجرائم الكبرى".

وأضاف أن ما يفرق الناس ليس الموسيقى، بل قرار عدم استبعاد إسرائيل من المسابقة.

وأردف: "نحن دولة تحب المشاركة في يوروفيجن، ولكننا لن نقبل المشاركة في حدث ثقافي يُستخدم لتغطية حدث خطير جدا مثل الإبادة في غزة، إلا عندما نكون متأكدين من أنه لن يُستخدم لهذا الغرض".

وتُقام النسخة الـ70 من مسابقة يوروفيجن هذا العام في العاصمة النمساوية فيينا، وسط مقاطعات واحتجاجات بسبب مشاركة إسرائيل، على أن يقام نهائي المسابقة غدا السبت.

وعقب دعوات لمقاطعة المسابقة، أعلنت كل من إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا وأيسلندا وهولندا مقاطعتها لنسخة 2026 من المسابقة.

كما أعلن الفائز السويسري بنسخة 2024 نيمو، والفائز الأيرلندي بنسخة 1994 تشارلي ماكجيتيجان، عزمهما إعادة جوائزهما احتجاجا على مشاركة إسرائيل.​​​​​​​