صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا

عمرو يوسف: خلفيتي في الحقوق دعمتني.. و«خالد مشير» شخصية رمادية تمثل تحديا جديدا

آدم عبدالغفار: تمسكت بعمرو يوسف منذ البداية.. و4 سنوات تحضير و83 موقع تصوير سر الواقعية

جو الخوند: المشروع خرج بدافع الإيمان.. ونستهدف الشباب برؤية مصرية عالمية

كشف صناع مسلسل «الفرنساوى» عن كواليس تجربة درامية استثنائية، راهنت منذ بدايتها على تقديم عمل متكامل يجمع بين الدقة القانونية والطرح الإنسانى، فى إطار تشويقى يستهدف المنافسة على المستويين العربى والدولى، خاصة مع عرضه عبر منصة رقمية تسعى لترسيخ حضورها فى سوق المحتوى.

فى هذا السياق، أكد المؤلف والمخرج آدم عبدالغفار أنه تمسّك بترشيح الفنان عمرو يوسف لبطولة العمل منذ المراحل الأولى، موضحًا أن خلفيته الأكاديمية كخريج كلية الحقوق جعلته الخيار الأمثل لتجسيد شخصية المحامى «خالد مشير»، لما تتطلبه من فهم دقيق لتفاصيل المهنة وتعقيداتها.

وأشار عبدالغفار إلى أن التحضير للمسلسل استغرق نحو أربع سنوات، تخللتها مراحل مكثفة من البحث والكتابة، إلى جانب دراسة متعمقة للقانون الجنائى، بهدف تقديم معالجة درامية تتسم بالمصداقية. وأضاف أن التصوير تم فى 83 موقعًا مختلفًا، وهو ما منح العمل ثراء بصريًا وتنوعًا مكانيًا يعكس تشابك الخطوط الدرامية، مؤكدًا أن هذا الجهد انعكس فى بناء شخصيات متماسكة وتفاصيل دقيقة تعزز من واقعية الأحداث.

من جانبه، أوضح الفنان عمرو يوسف أن دراسته للقانون كانت عاملًا مساعدًا فى الاقتراب من الشخصية، إلى جانب اعتماده على سيناريو وُضع بعد بحث دقيق، ما أتاح له مساحة أوسع لفهم أبعاد الدور. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع نخبة من النجوم، مؤكدًا أن وجود أسماء كبيرة أضاف ثقلًا للعمل ورفع من مستوى التحدى الفنى.

ووصف يوسف «قانون الفرنساوى» بأنه تجربة مختلفة فى مسيرته، خاصة مع طبيعة الشخصية التى تنتمى إلى المنطقة الرمادية بين الخير والشر، وهو ما يجعلها أكثر تعقيدًا وجاذبية. وأضاف أن اكتمال كتابة معظم الحلقات قبل بدء التصوير منح فريق العمل استقرارًا واضحًا، وساعد على تقديم أداء أكثر تركيزًا وانسجامًا.

وأشار إلى أن تجربة المسلسلات القصيرة، المكوّنة من 10 حلقات، تقترب فى طبيعتها من الفيلم السينمائى، سواء من حيث التكثيف الدرامى أو جودة الصورة، معتبرًا أن هذا النمط يتيح تقديم محتوى أكثر إحكامًا مقارنة بالأعمال الطويلة التى قد تتأثر بالجودة مع امتداد الحلقات.

كما لفت إلى أهمية بروفات «الترابيزة» التى سبقت التصوير، والتى ساهمت فى مناقشة التفاصيل الدقيقة وتطوير الحوار، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأداء النهائى، مؤكدًا أن هذه الآلية تظل من أبرز عوامل نجاح الأعمال القصيرة.

وعن عودته إلى الدراما، أوضح يوسف أنه فضّل خلال الفترة الماضية التركيز على السينما، قبل أن يعود من خلال هذا المشروع الذى رآه يحمل تحديًا مختلفًا، خاصة مع طبيعة الشخصية وتعقيداتها النفسية والإنسانية.

فى السياق الإنتاجى، أكد المنتج وسام سيف الإسلام أن العمل مرّ برحلة شاقة امتدت لسنوات، نتيجة الحرص على تقديم منتج درامى متكامل من حيث الصورة والمضمون، مشيرًا إلى أن تنوع مواقع التصوير وكثافة التفاصيل فرضا تحديات كبيرة على فريق العمل، إلا أن الهدف كان الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة.

وأوضح أن رؤية المشروع تقوم على تقديم تجربة درامية مصنوعة بعناية، تتماشى مع طبيعة العرض على المنصات الرقمية، التى تفرض معايير مختلفة تعتمد على التكثيف والجاذبية البصرية، إلى جانب قوة النص والأداء.

من جهته، عبّر جو الخوند، رئيس الإنتاجات الأصلية فى منصة «يانجو بلاى»، عن ثقته فى قدرة العمل على تحقيق صدى واسع، مؤكدًا أنه يُعد من أبرز المشاريع التى تبنتها المنصة، وخرج إلى النور بفضل إيمان فريق العمل به وشغفهم بتقديم تجربة مختلفة.

وأشار إلى أن المنصة تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، فى ظل توجههم المتزايد نحو متابعة المحتوى العالمى، وهو ما دفع صناع «قانون الفرنساوى» لتقديم عمل برؤية مصرية تحمل طابعًا عالميًا، قادرًا على المنافسة خارج الحدود.

وأكد أن التحديات التى واجهت فريق العمل خلال التنفيذ لم تكن عائقًا، بل تحولت إلى دافع إضافى لتقديم عمل يليق بالجمهور، ويعكس تطور الصناعة الدرامية، خاصة فى ظل المنافسة المتزايدة داخل سوق المنصات الرقمية.

وتدور أحداث «قانون الفرنساوى» فى إطار درامى تشويقى يمزج بين الجريمة والعدالة، حول المحامى «خالد مشير»، الذى يعتمد على مهاراته فى استغلال الثغرات القانونية لصالح موكليه، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُتهم فى جريمة قتل حبيبته السابقة، ليجد نفسه فى مواجهة مصيرية، يتحول فيها من مدافع عن الآخرين إلى متهم يسعى لإثبات براءته، فى صراع قانونى وإنسانى معقد يكشف عن أبعاد أعمق للشخصية والعالم الذى تنتمى إليه.

المسلسل من تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، وبطولة عمرو يوسف، بمشاركة مجموعة من النجوم، من بينهم جمال سليمان، سوسن بدر، سامى الشيخ، إنجى كيوان، وجنى الأشقر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، فى عمل يسعى إلى إعادة تقديم الدراما القانونية المصرية بروح معاصرة وجودة إنتاجية تنافس عالميًا.