ضياء السيد: مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليس لها معطيات

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهات القمة عبر تاريخها ليست لها معطيات مسبقة، وإنما تُحسم وفق أحداث يوم المباراة، وقدرة كل فريق على صناعة الفارق، مشيرًا إلى أن الفريق هو من يصنع حظوظه خلال الـ90 دقيقة.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر قناة « Modern Mti »: "مباريات الأهلي والزمالك ليس لها معطيات، وتكون لها حسابات مختلفة، بعيدًا عن الصراع قبلها أو مستوى الفريقين، وحتى في ظل الشكل الذي ظهر به الأهلي مؤخرًا، وحالة عدم الثقة والشكوك المحيطة بالفريق، فإن كل شيء وارد أن يتغير خلال المباراة".

وأضاف: "فرص الأهلي، رقميًا، في بطولة الدوري لا تزال قائمة، وهناك أهداف مُعلنة تتمثل في التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا. والمطلوب هو متابعة ردود أفعال اللاعبين، حتى لو كانت فرص التتويج باللقب ضعيفة. والأهم حاليًا هو الفوز في المباريات الثلاث المقبلة، والتركيز على الصعود لدوري الأبطال".

وواصل: "المنافسة على دوري الأبطال تتطلب رؤية ردود أفعال قوية من اللاعبين، وهو هدف مهم جدًا للأهلي، ويجب أن نظل على ثقة كبيرة في الفريق ولاعبيه حتى اللحظة الأخيرة. الجمهور ليس حزينًا على النتائج بقدر حزنه على فقدان بعض ملامح هوية الأهلي. قد تخسر مباراة، لكن الأسوأ هو غياب القتال. إضاعة ثوابت الأهلي هي ما أحزن الجماهير".

وتابع: "هناك فرق كثيرة تراجعت مؤخرًا على مستوى العالم، مثل ريال مدريد وليفربول وغيرهما. والكابتن محمود الخطيب أسطورة كلاعب وإداري، وهو أكثر رئيس للأهلي تحقيقًا للبطولات. وعلى المستوى التسويقي، يُعد النادي الأعلى من حيث الرعاية، إلى جانب الطفرة الإنشائية، فضلًا عن الإنجازات الرياضية، حيث حققت فرق الصالات كل البطولات الممكنة".

وأشار إلى أن النادي الأهلي اعترف بالأخطاء مؤخرًا، مؤكدًا أن الأهم هو الدعم والمساندة في وقت الإصلاح، محذرًا من حملات تستهدف التقليل من رموز النادي، ومضيفًا: "يجب على جماهير الأهلي أن تدرك ذلك جيدًا، لأنه في حال استمرار هذه الأجواء، قد يأتي رئيس جديد للنادي ولا يستمر طويلًا".

وأضاف: "ما يحدث حاليًا سبق وحدث في مواسم سابقة، وأنا واثق من حدوث إصلاحات تليق بالنادي. نعم، هناك أخطاء في اختيار المدربين واللاعبين، وصياغة العقود، إلى جانب رحيل لاعبين مؤثرين، وكذلك أخطاء في تطوير قطاع الناشئين. هذه أخطاء يتحملها الخطيب ومجلس الإدارة، لكن في المقابل حقق النادي العديد من الألقاب، وعند وجود أخطاء يجب الاعتراف بها".

وأتم: "أحمد رمضان بيكهام هو الأفضل في الجبهة اليمنى، ويمكنه اللعب كقلب دفاع ثالث، وهو الأفضل دفاعيًا في هذا المركز".