الموسيقار منير الوسيمي: هاني شاكر حافظ على الشخصية المصرية وقدم فنا يليق بشعبنا

قال الموسيقار منير الوسيمي، إن نبأ وفاة الفنان الراحل هاني شاكر أحزن الشعب المصري والعربي، مؤكدًا: «خبر مؤلم والله».

ووصف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، الفنان هاني شاكر بالمطرب، الذي راعى قواعد الطرب الشرقي الأصيل، مضيفًا أن الفنانين علي الحجار، ومحمد الحلو، ومحمد ثروت، ومدحت صالح، قاربوا الفنان الراحل في المستوى.

وردّ على التساؤلات حول ما فقده الغناء والموسيقى العربية برحيل الفنان هاني شاكر، قائلًا: «إحنا افتقدناه أكيد بس إحنا عندنا أساتذة في الغناء العربي والشرقي زي علي الحجار والحلو ومدحت وثروت».

وتابع: «هاني موجود بشغله حتى شغله موجود والناس بتحبه وبتسمعه كثير وله جمهور كبير أوي»، مضيفًا: «اللي بيحز في نفس الواحد الفراق لأن هاني كان راجل طيب جدًا».

وأشار إلى أن الفنان الراحل، اتصف بالطيبة، والاحترام الشديد حتى أثناء توليه رئاسة نقابة المهن الموسيقية، والتي استقال منها لاحقًا تجنبًا للجدال مع بعض الشخصيات «دون المستوى».

وأرجع أسباب استقالة الفنان الراحل من رئاسة نقابة المهن الموسيقية، إلى فوضى الوسط الفني، وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالمهرجانات وغيرها.

وأكمل«هو راجل محافظ من المحافظين على الغناء والشخصية المصرية وعلى احترام الشعب المصري وتقديم فن يليق بهم».

وذكر أنه تولى رئاسة نقابة المهن الموسيقية لـ8 سنوات، وواجه الفنان الراحل في إحدى الدورات الانتخابية رغم صداقتهما.

واختتم قائلًا: «إحنا في حاجة للتعامل الإنساني اللي بيراعي مصلحة البشر والوطن والمهنة».