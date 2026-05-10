هيثم حسن أساسيا في تشكيل أوفييدو أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الأوروجوياني جويليرمو ألمادا، المدير الفني لفريق ريال أوفييدو، التشكيل الرسمي لمواجهة خيتافي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد اللاعب هيثم حسن أساسيًا، بعد أن بدأ المباراة الماضية على مقاعد البدلاء، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته خلال المواجهة المرتقبة.

وجاء تشكيل أوفييدو على النحو التالي:

حراسة المرمى: آرون إيسكاندل.

خط الدفاع: ناتشو فيدال – إريك بايلي – داني كالفو – خافي لوبيز.

خط الوسط: هيثم حسن – كواسي سيبو – ألبيرتو ريينا – تياجو فيرنانديز.

خط الهجوم: إلياس شعيرة – فيديريكو فينياس.

ويدخل أوفييدو المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسبانية في حال تعثره، بينما يسعى خيتافي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.