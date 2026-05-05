رئيس شيفرون: نقص إمدادات النفط سيبدأ بالظهور جراء إغلاق مضيق هرمز

قال مايك ويرث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون اليوم الاثنين إن نقصا ​ملموسا في إمدادات النفط سيبدأ في الظهور في ‌أنحاء العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.

وأضاف ويرث خلال حلقة نقاشية نظمها معهد ميلكن أن ​الاقتصادات ستبدأ في الانكماش، بدءا من آسيا، في ​ظل تقلص الطلب لمواكبة انخفاض العرض وسط استمرار إغلاق ⁠المضيق بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.



وأردف "سنبدأ في رؤية ​نقص مادي"، مشيرا إلى استيعاب فائض العرض في الأسواق التجارية ​وناقلات النفط في ما يسمى أسطول الظل التي تتجنب العقوبات والاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية.

وقال "يجب أن يتحرك الطلب (للانخفاض) ليواكب العرض (الضعيف). ستتباطأ الاقتصادات (نتيجة لذلك)".

وأشار ويرث إلى ​أن التأثير السلبي على الاقتصاد سيظهر أول ما يظهر ​في آسيا لأنها الأكثر اعتمادا على إنتاج النفط ومصافي التكرير في الخليج، مرجحا ‌أن ⁠تتأثر أوروبا بعد ذلك.

وأفاد بأن الولايات المتحدة، بصفتها مصدرا صافيا للنفط الخام، ستتأثر بدرجة أقل من أجزاء أخرى من العالم، لكن الآثار ستظهر هناك في نهاية المطاف أيضا. وأشار ​إلى أن ​آخر شحنة نفط ⁠مجدولة من الخليج يجري تفريغها في ميناء لونج بيتش، الذي يزود لوس انجليس وجنوب كاليفورنيا ​بالخام.



وقال ويرث إن التأثير الإجمالي لإغلاق مضيق ​هرمز "قد يكون ⁠بنفس حجم تأثير أزمة السبعينيات". فقد هزت اضطرابات الإمداد الكبرى في ذلك العقد اقتصادات العالم، مما أدى إلى توزيع الوقود ⁠بنظام ​الحصص وظهور طوابير طويلة أمام محطات ​الوقود.

وبسبب إغلاق مضيق هرمز، أفلست شركة سبيريت إيرلاينز في مطلع الأسبوع مع ارتفاع كلفة ​وقود الطائرات وسط نقص في الإمدادات.