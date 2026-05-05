إعلام رسمي: انفجار بمصنع ألعاب نارية في الصين يودي بحياة 21

ذكرت ‌وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الثلاثاء ​أن 21 ​شخصا لقوا حتفهم وأصيب 61 ⁠آخرون في ​انفجار بمصنع ألعاب نارية ​بمقاطعة هونان، ما دفع الرئيس شي جين بينغ ​إلى المطالبة بإجراء ​تحقيق شامل.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي ‌ووكالة ⁠أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الانفجار وقع في مدينة تشانغشا ​أمس ​الاثنين.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

وقالت ⁠شينخوا إن شي وجه أيضا ​السلطات بتعزيز إجراءات ​فحص ⁠المخاطر والسيطرة عليها في القطاعات الحيوية ⁠وتحسين ​إدارة السلامة ​العامة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.