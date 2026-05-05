إعلام رسمي: انفجار بمصنع ألعاب نارية في الصين يودي بحياة 21

الثلاثاء 5 مايو 2026 7:02 ص القاهرة
ذكرت ‌وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الثلاثاء ​أن 21 ​شخصا لقوا حتفهم وأصيب 61 ⁠آخرون في ​انفجار بمصنع ألعاب نارية ​بمقاطعة هونان، ما دفع الرئيس شي جين بينغ ​إلى المطالبة بإجراء ​تحقيق شامل.
وأفاد تلفزيون الصين المركزي ‌ووكالة ⁠أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الانفجار وقع في مدينة تشانغشا ​أمس ​الاثنين.
وقالت ⁠شينخوا إن شي وجه أيضا ​السلطات بتعزيز إجراءات ​فحص ⁠المخاطر والسيطرة عليها في القطاعات الحيوية ⁠وتحسين ​إدارة السلامة ​العامة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.


