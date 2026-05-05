رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: بعض الشركات رفعت أسعارها 4 مرات في 3 أشهر

قال المهندس جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إن المواطن مسئول جزئيًا عن ارتفاع الأسعار خصوصًا في فترات الأزمات.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الإثنين، إلى كثافة إقبال المواطنين على الشراء، فور استشعارهم أي ارتفاع بالأسعار، أو لأي اضطرابات عالمية، بما يؤدي لخلل بين العرض والطلب.

وأوضح: «هو بدون وعي بمجرد ما بيستشعر إن الأسعار هتزيد من أول طلقة صاروخ الناس جريت تشتري في الوقت دا بطريقة بشعة».

وردّ على التساؤلات حول أسباب قيام التجار برفع أسعار السلع المتواجدة بمخازنهم، قائلًا: «الجزئية دي فيها مدرستين».

وأشار إلى أن البعض يرون أن البيع بالأسعار الرخيصة في ظل ارتفاع الأسعار، يؤدي لفاقد في نسبة رأس المال المستخدم عن شراء بضائع جديدة، مضيفًا أن آخرين يعتمدون البيع بالأسعار المنخفضة، معلقًا: «هنا دي التاجر هيخسر رأس ماله».

وتابع أنه يعتمد موازنة الأسعار القديمة والجديدة، لتعويض الفاقد في رأس المال، دون استغلال المستهلك، والبيع بأسعار مرتفعة، قائلًا: «أنا بمشي على سيستم الليستة اتغيرت بعمل التوازن دا.. باخد متوسط القديم مع الجديد وأنا مؤمن بالنظرية دي».

وتطرق إلى أن بعض المصنعيين يلجأون لرفع الأسعار تباعًا، قائلًا: «في شركات بمجرد داس على الزرار الليستة زادت 10%».

وأضاف أن هؤلاء المصنعين يعلنون عن عدم توافر المنتجات لمدد زمنية محددة، وعند توافرها مرة أخرى ترتفع أسعارها بـ10%، مؤكدًا أن بعض الشركات رفعت أسعارها 4 مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.