أمريكا: دمرنا زوارق إيرانية وأسقطنا صواريخ ومسيرات بعملية فتح هرمز

قال الجيش الأمريكي أمس الاثنين إنه دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران وذلك في مواجهة مساعي الجمهورية الإسلامية لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة ​في مضيق هرمز.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملية، التي أطلق عليها اسم (مشروع الحرية)، أمس، في محاولة منه لانتزاع السيطرة ‌على الممر المائي الحيوي من إيران بعدما أغلقته طهران فعليا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير شباط.

وأحجم الأميرال براد كوبرقائد القيادة المركزية الأمريكية عن التعليق على ما إذا كان يعتقد أن وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من أبريل نيسان لا يزال ساريا وذلك بعد شن إيران ​هجمات بالمنطقة، منها بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات أمس.

لكنه أقر بسعي الحرس الثوري الإيراني المستمر "لعرقلة" عملية ترامب.

وقال كوبر "أطلق الحرس الثوري ​الإيراني العديد من صواريخ كروز والطائرات المسيرة وقوارب صغيرة على السفن التي نحميها. وتصدينا لجميع هذه ⁠التهديدات باستخدام الذخائر الدفاعية بدقة عالية".

وأضاف كوبر أنه "ينصح بشدة" القوات الإيرانية بالابتعاد عن الأصول العسكرية الأمريكية خلال العملية التي قال إنها تشمل ​15 ألف جندي أمريكي ومدمرات تابعة للبحرية الأمريكية وأكثر من 100 طائرة تقلع من البر والبحر ووحدات تحت الماء.



وتابع "يملك القادة الأمريكيون الموجودون ​في الموقع جميع الصلاحيات اللازمة للدفاع عن وحداتهم والدفاع عن السفن التجارية".

ووقع انفجار بسفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز أمس، لكن ترامب أشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السفينة الكورية لم تكن جزءا من العملية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أغرقت سبعة زوارق إيرانية سريعة.

وتضمنت ​العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز عدة خطوات بدأت بإزالة الألغام الإيرانية. وأثبتت الولايات المتحدة سلامة الممر في وقت سابق أمس بإرسال سفينتين ​تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر المضيق.

ونفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفن تجارية للمضيق خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن إعلان الولايات المتحدة لا ‌أساس له ⁠من الصحة.

ونفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا الأنباء عن إغراق الولايات المتحدة زوارق إيرانية.

وقال كوبر إن العملية الأمريكية تجاوزت مهمة المرافقة التقليدية مشيرا إلى أنها ترتيب دفاعي أوسع نطاقا ومتعدد الطبقات يشمل سفنا وطائرات هليكوبتر وطائرات أخرى ووسائل الحرب الإلكترونية للتصدي للتهديدات الإيرانية.



وأضاف أن الزوارق الإيرانية السريعة أغرقتها طائرات هليكوبتر أباتشي وسيهوك أمريكية.

وأردف "إذا كنت ترافق سفينة، فأنت تخوض نوعا ما مواجهة فردية. أعتقد أن لدينا ترتيبا دفاعيا ​أفضل بكثير في هذه العملية ... ​لدينا حزمة دفاعية أوسع بكثير ⁠مما يمكن أن يتوافر إذا كنت تكتفي فقط بمرافقة السفن".

والعملية أحدث مساعي ترامب لإجبار إيران على إنهاء تعطل إمدادات الطاقة الدولية الناجم عن الإغلاق الإيراني للمضيق، الذي كان يشهد عبور خُمس إمدادات النفط والغاز ​الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.



وقال كوبر إن الجيش الأمريكي يشجع السفن على عبور المضيق رغم التهديدات ​الإيرانية باستخدام القوة ⁠العسكرية، والتي أدت فعليا إلى تقطع السبل بسفن من 87 دولة بالخليج.

وأضاف كوبر "خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية، تواصلنا مع عشرات السفن وشركات الشحن لتشجيع حركة الملاحة عبر المضيق".

وتابع "لاقى هذا الخبر ترحيبا واسعا، وبدأنا نلمس تحركا".

وتسبب التهديد الإيراني في تقطع السبل بالعديد من السفن في الخليج. وأظهرت بيانات ⁠مارين ترافيك ​إلى أن نحو 805 سفن تجارية، منها ناقلات وقود ومواد كيماوية وسفن حاويات ​وسفن نقل السيارات وسفن بضائع سائبة، أرسلت إشارة نظام التعريف الآلي (إيه.آي.إس) من داخل الخليج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال كوبر إن الحصار الأمريكي الذي يمنع السفن من ​دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها لا يزال ساري المفعول، وأن نتائجه فاقت التوقعات.