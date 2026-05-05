ترامب: هجوم إيراني أشعل حريقا بسفينة كورية جنوبية في هرمز

أفادت وزارة الخارجية في سول باندلاع حريق ووقوع انفجار أمس الاثنين على متن سفينة تشغلها شركة (إتش.إم.إم) الكورية الجنوبية للشحن في مضيق هرمز، في ​واقعة عزاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هجوم إيراني.

وقالت الوزارة إنه لم ترد ‌أنباء عن وقوع إصابات، وإن السلطات تحقق في سبب الحريق.

وقال ترامب إن إيران أطلقت النار على سفينة شحن كورية جنوبية وبعض الأهداف الأخرى، في الوقت الذي أطلقت فيه الولايات المتحدة عملية تهدف إلى ​فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وحث كوريا الجنوبية على الانضمام إلى هذه الجهود.



وأبلغ ​متحدث باسم شركة (إتش.إم.إم) رويترز بأن الحريق اندلع في غرفة محركات سفينة الشحن ⁠التي ترفع علم بنما، والتي كان على متنها 24 من أفراد الطاقم، بينهم ستة ​مواطنين كوريين، مضيفا أن سبب الحريق لم يتضح بعد.

وقال المتحدث إنه تسنى إخماد الحريق وقد ​يستغرق الأمر عدة أيام لقطر السفينة إلى دبي.

ووردت أنباء عن تعرض عدد من السفن التجارية للقصف وعن اشتعال النيران بميناء نفطي إماراتي بعد ضربة إيرانية، إذ أدت محاولة ترامب استخدام البحرية الأمريكية لتحرير الملاحة إلى ​أكبر تصعيد في الحرب منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.

وقال ترامب في ​منشور على منصة تروث سوشيال "لم تسجل أي أضرار في المضيق حتى الآن باستثناء السفينة الكورية الجنوبية".



ونقلت وكالة ‌يونهاب ⁠الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين حكوميين القول إن الحكومة تتحقق من معلومات مخابرات تفيد باحتمال تعرض السفينة (إتش.إم.إم نامو) لهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان "ستتواصل حكومتنا عن كثب مع الدول المعنية فيما يتعلق بهذه المسألة وستتخذ التدابير الضرورية لضمان سلامة سفننا وأفراد طواقمنا داخل مضيق ​هرمز".

وتقول سول إن 26 ​سفينة ترفع علم ⁠كوريا الجانبية عالقة في المضيق.

وأفاد المتحدث باسم (إتش.إم.إم) بأن سفينة الشحن التي تزن 35 ألف طن لم تكن تحمل شيئا.

وقالت مجموعة فانجارد البريطانية ​لإدارة المخاطر البحرية في بيان إن السلطات ستدرس ما إذا كان ​الضرر ناجما ⁠عن هجوم أو لغم بحري طاف أو جسم خارجي آخر.

وأشار ترامب أيضا، في منشور على موقع تروث سوشال، إلى أن الوقت حان لانضمام كوريا الجنوبية إلى جهوده الجديدة لمساعدة السفن العالقة ⁠على ​عبور مضيق هرمز.

وسبق أن قالت كوريا الجنوبية إنها ستدرس ​بعناية دعوة ترامب الدول لنشر سفن حربية في سبيل تشكيل تحالف يضمن المرور الآمن عبر المضيق، مؤكدة في الوقت ​نفسه أن خطوة من هذا القبيل تتطلب موافقة تشريعية.