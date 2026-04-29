أيدت محكمة جنايات مستأمف الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، اليوم الأربعاء، حكم دائرة أول درجة بإحالة أوراق "م.م.ع"، تاجر خضروات، لمفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد من الشهر القادم موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل "ح.ع.س" بوضع السم له في "علبة كشري"، ثم سرق مركبة "التروسيكل" الخاص به.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 31512 لسنة 2024 جنايات أول العامرية، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا وملقى بالزراعات في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، بعد أن استدراجه إلى مكان مظلم بعيد عن أعين الرقباء في الطريق العام، وأعد لذلك مادة سامة جلبها من محل لبيع المبيدات الزراعية، وما أن استعد لتنفيذ مخططه حتى تقابل معه وأوهمه بعثورة على فرصة عمل له من خلال نقل بعض الأغراض، محددًا له زمان ومكان التقابل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عرض على المجني عليه شراء طعام لهما "كشري"، وما أن أحضره حتى قام خلسة بدس السم له في وعاء الطعام الخاص به، واستقل رفقته الدراجة البخارية "تروسيكل" حتى ظهرت عليه علامات فقدات الوعي، فقصد به أحد الأماكن النائية، وما أن استشعر انعدام مقاومته؛ أحضر حبل، وأخذ يطبق على رقبته ورأسه حتى أيقن مفارقته الحياة.

وأشارت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، إلى أن المتهم عقب ذلك حمل جثة المجني عليه وأرقده إلى أرض بها حشائش، واستولى على مركبة "التروسيكل" ثم تركه وفر هاربا.

وبتتبع خط سير المتهم تم التعرف على هويته، وبتقنين الإجراءات، وضبطه تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد رشاد عبد الرحمن، ومحمود سلامة شرف الدين، وياسر نصر صديق، وسكرتير المحكمة، فايز القطعاني.