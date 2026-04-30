أمريكا: اتهام مسؤولين حاليين وسابقين بالمكسيك بالتآمر لتهريب المخدرات

وجهت لائحة اتهام أمريكية، كُشف عنها اليوم الأربعاء في نيويورك، تهما تتعلق بتهريب المخدرات وحيازة أسلحة، إلى حاكم ولاية سينالوا المكسيكية وتسعة مسؤولين مكسيكيين حاليين وسابقين آخرين.

وتم الإعلان عن التهم في بيان صحفي صادر عن سلطات فيدرالية، ولا يوجد أي من المتهمين رهن الاحتجاز.

ويُذكر أن المتهمين الذين وردت أسماؤهم في وثائق المحكمة، التي تم الكشف عنها في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، هم مسؤولون حكوميون أو في أجهزة إنفاذ القانون، حاليون وسابقون في ولاية سينالوا.

وأفادت السلطات بأنهم لعبوا أدوارا أساسية في مساعدة عصابة المخدرات سينالوا على تهريب الفنتانيل والهيروين والكوكايين والميثامفيتامين من المكسيك إلى الولايات المتحدة.