إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، اليوم الأربعاء، أوراق كل من: «س.ر.ر» (سائق)، وشقيقه «ع.ر.ر» (عاطل)، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل «ا.ا.م» (سائق)، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.



وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 323 لسنة 2026 جنايات أول المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، أنه على إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الأول، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث تم ضبطهما واصطحابهما إلى قسم شرطة ثان الرمل، وتحرير محضر بالواقعة، والتصالح فيه.

وأضافت التحقيقات أنه عقب علم المتهم الثاني بتشاجر شقيقه مع المجني عليه، أعد سلاحًا أبيض «سكين» وأخفاه بين طيات ملابسه، وتوجه إلى القسم، ولدى خروجهما، اتفق المتهمان على استدراج المجني عليه وافتعال حديث معه، بغرض الاستيلاء على مركبة «التوكتوك» الخاصة به.

وأوضحت التحقيقات أنه عقب ذلك، اعتدى المتهم الأول على المجني عليه مستخدمًا قطعة حجرية «طوبة»، محدثًا إصابته بعدة ضربات في الرأس، ثم أمسك به لتمكين المتهم الثاني من التعدي عليه، فقام بطعنه بالسلاح الأبيض، مسددًا له طعنة في الصدر وأخرى في الفخذ الأيسر.

وأشارت التحقيقات، المستندة إلى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، إلى أن الأهالي تمكنوا من فض الاشتباك، فيما فرّ المتهمان هاربين، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم، بعضوية المستشارين: تامر ثروت شاهين، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتارية حسن محمد.