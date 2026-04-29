الأموال الساخنة تعود للسوق المصري بعد تخارجات استمرت يومين

عادت تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السوق الثانوي، وذلك عقب موجة تخارجات قوية شهدتها أدوات الدين المحلية خلال تعاملات اليومين الماضيين.

الأجانب يضخون 277 مليون دولار في أدوات الدين

وشهدت تعاملات اليوم اتجاه المستثمرين الأجانب إلى شراء أدوات دين محلية، تشمل أذون وسندات الخزانة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 14 مليار جنيه، بما يعادل 277 مليون دولار.

وتوزعت هذه المشتريات بواقع نحو 13 مليار جنيه في أذون الخزانة، ونحو 1.6 مليار جنيه في سندات الخزانة، في مؤشر على عودة جزئية لتدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق.

وجاءت هذه المشتريات بعد موجة تخارجات سجلها المستثمرون الأجانب خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، حيث بلغت قيمة التخارجات نحو 558 مليون دولار، بواقع 227 مليون دولار في إحدى الجلسات، ما يعكس حالة من التقلب في حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل.

الدولار يواصل الارتفاع رغم عودة التدفقات

وعلى الرغم من عودة الأموال الساخنة خلال تعاملات اليوم، فإن الضغوط الناتجة عن التخارجات السابقة انعكست على سوق الصرف، حيث دفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع لمستويات تجاوزت 53 جنيهًا.

وسجل سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم زيادة تراوحت بين 23 و24 قرشًا، ليصل إلى مستوى 53.07 جنيه للبيع و52.79 جنيه للشراء في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر.