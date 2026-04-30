المغرب و الولايات المتحدة يمددان تحالفهما إلى الفضاء

أعرب نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، عقب توقيع المغرب على اتفاقيات "أرتميس"، "اليوم، عن سعادته برؤية تحالف بلاده مع المغرب يمتد إلى الفضاء".

ووقع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ولاندو، اتفاقيات "أرتميس"، معلنا انضمام المغرب إلى هذه الاتفاقيات.

وأضاف أن "النمو الملحوظ لاتفاقيات أرتميس، التي تضم حاليا 64 موقعا من مختلف أنحاء العالم، يعكس الجاذبية العالمية لرؤيتها بشأن استكشاف مسؤول للفضاء".

وتعد اتفاقيات "أرتميس" مجموعة من المبادئ الدولية تهدف الى تنظيم الاستكشاف الفضائي المدني بطريقة سلمية قائمة على التعاون.

وتشجع هذه الاتفاقيات على التزام الشفافية بين البلدان، وتقاسم البيانات العلمية، والمساعدة المتبادلة عند الحاجة، واحترام القانون الد ولي المعمول به، لا سيما في ما يتعلق باستخدام الموارد الفضائية.

كما تؤكد هذه الاتفاقيات على حماية التراث الفضائي واستدامة الأنشطة في الفضاء لتفادي النزاعات وضمان استفادة البشرية جمعاء من الاستكشاف الفضائي.