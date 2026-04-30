إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بضرورة إنشاء مناطق مخصصة لانتظار السيارات خلف الرصيف بشارع الكورنيش الشرقي، بما يساهم في تنظيم الحركة المرورية واستيعاب الكثافات المتوقعة خلال موسم الصيف، مشددًا على توفير دورات مياه حضارية تليق بالمواطنين وزائري المدينة، مع تنظيم وتنسيق الفراغات وطرحها ككافتيريات وغيرها بما يوفر مزيدًا من فرص العمل، إلى جانب تنسيق الأشجار على الكورنيش لإضفاء المظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير الكورنيش الشرقي وشارع علم الروم، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والعميد إيهاب نافع، مساعد المحافظ.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف شارع علم الروم، بعد الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية، خاصة شبكات مياه الشرب، إلى جانب تركيب الإنترلوك.

ووجّه محافظ مطروح بدراسة حلول مرورية مبتكرة، مع استغلال الفراغات والأراضي غير المستغلة داخل المدينة، بالتعاون مع أصحابها، لتحويلها إلى ساحات انتظار للسيارات، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للملاك، ويساهم في الحد من التكدسات المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة اللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، والعميد أحمد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.