قال رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونج، إنه مع تأثير الذكاء الاصطناعي على العديد من الصناعات، قد لا تتمكن الحكومة من حماية كل وظيفة، ولكنها ستحمي كل عامل.

وأضاف وونج، في تصريحاته خلال تجمع عيد العمال السنوي في أول مايو، أن سنغافورة تخطط لتوسيع لجان تدريب الشركات عبر قطاعات وشركات مختلفة لدعم الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت .

وتم اقتراح هذه المبادرة لأول مرة من قبل الاتحاد الوطني للنقابات في فبراير 2019، وتجمع هذه اللجان بين إدارة الشركات وممثلي النقابات لتحديد المهارات التي يحتاجها الموظفون مع تطور الأعمال، والتخطيط للتدريب والتغييرات الوظيفية التي تلي ذلك. وتم تشكيل أكثر من 3800 لجنة حتى الآن.

وقال وونج: "معا، يمكن للنقابات وأرباب العمل دفع تبني الذكاء الاصطناعي من أجل نمو أقوى ووظائف أفضل لعمالنا".

ولذلك، تم إنشاء "مجلس الوظائف الثلاثي" من قبل الحكومة والاتحاد الوطني للنقابات والاتحاد الوطني لأرباب العمل في سنغافورة، حسبما أشار وونج.