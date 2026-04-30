قررت إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة وبالتنسيق مع عبد الظاهر السقا المشرف العام على الكرة، إيقاف صرف المستحقات المالية الخاصة بلاعبي الفريق الأول، وذلك لحين تحسن النتائج وعودة الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القرار عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام وادي دجلة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد، في بيان رسمي، أنه وبالتنسيق مع المشرف العام على الفريق، سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق، بما يضمن استعادة التوازن وتحقيق نتائج إيجابية تلبي طموحات الجماهير.

كما شددت الإدارة على أن هذه القرارات تأتي في إطار السعي لفرض حالة من الالتزام والتركيز داخل الفريق، بما يساهم في تحسين الأداء خلال المباريات المقبلة، وتحقيق أهداف النادي في المسابقة.

وفي السياق ذاته، وجه مجلس الإدارة رسالة إلى جماهير الاتحاد السكندري، دعاهم خلالها إلى مواصلة الدعم والمؤازرة للفريق في هذه المرحلة الصعبة من الموسم، مؤكدًا أن مساندة الجماهير تمثل عنصرًا أساسيًا لعبور الأزمة الحالية واستعادة الانتصارات.

على صعيد المباراة، نجح وادي دجلة في تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-1، حيث سجل فرانك بولي هدفين، وأضاف حمزة حسان وهشام محمد هدفين آخرين، فيما أحرز فادي فريد الهدف الوحيد للاتحاد.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 28 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.