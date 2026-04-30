أكد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق، وتشديد الرقابة على السلع الغذائية والتموينية، حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وتابع المحافظ نتائج الجهود التي نفذتها مديريتا التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بعدد من مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن تحقيق ضربات رقابية ناجحة ضد المخالفات التموينية والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملة لمديرية التموين، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بمدينة القناطر الخيرية، عن ضبط 3.5 طن من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، إلى جانب ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة عرب أبو الغيط، عُثر بداخله على كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية. وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بمنظومة الدعم.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ جهود مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور هاني شمس الدين، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء بمدينة العبور، حيث أسفرت حملة مكبرة عن ضبط طن ونصف طن من مفروم وجلود الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع، نتيجة تغير خواصها الطبيعية، وكانت معدّة لاستخدامها في تصنيع منتجات غذائية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة للمرور الدوري على أماكن تداول وتصنيع وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بكافة أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا مواصلة الضربات الاستباقية لردع المخالفين وضبط الأسواق.