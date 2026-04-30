الفاو: نقدم الدعم اللازم للدول المتضررة من حرب إيران

أكد رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، مينا رزق، حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم للدول المتضررة من حرب إيران، واضعا في الاعتبار احتياجات الدولة وقدراتها وموقعها الجغرافي.

وأضاف رزق -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم- أن إغلاق مضيق هرمز له تأثيرات سلبية كبيرة على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الطاقة عالميا، ما تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، داعيا إلى ضرورة إعداد و تنظيم برامج خاصة لتعزيز التعاون في مجال أنظمة الزراعة إقليميا وعالميا لمواجهة التداعيات الراهنة.

وأوضح أن التوجه الاستراتيجي الصادر من مجلس المنظمة هو العمل على تقديم الدعم للدول إلى جانب استمرار رصد كل البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الأزمة والتذبذبات الجارية في مضيق هرمز؛ من أجل تقديم المعرفة والدعم الفني للدول ولا سيما الدول النامية والدول المُصدرة للغذاء للتعامل مع هذه الأزمة وزيادة قدرتها على الصمود.