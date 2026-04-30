أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يسعى لحسم مواجهة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن معتمد جمال يعتمد على أسلوب متوازن قائم على التحولات الهجومية، وهو ما يحقق به نتائج جيدة حتى الآن، باستثناء مباراة إنبي التي شهدت ضغطًا كبيرًا على اللاعبين.

وقال يحيى في قناة Modern Mti، إن هناك من بالغ في أهمية مواجهة الزمالك وإنبي، ما تسبب في زيادة الضغوط على اللاعبين، رغم أن الفريق ما زال يخوض مباريات مهمة في الدوري.

وأضاف أن إنبي قدم أداءً قويًا في أول نصف ساعة من اللقاء، حيث كان الأفضل من حيث الاستحواذ وهدد مرمى الزمالك بشكل واضح، مرجحًا أن يكون هناك تفكير من الجهاز الفني في مباراة الأهلي، وهو ما دفعه لإبقاء عدي الدباغ وأحمد فتوح وناصر منسي على مقاعد البدلاء.

وأوضح يحيى أنه لو كان في مكان معتمد جمال لدفع بالثلاثي أساسيًا دون النظر إلى مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن الأهم هو حصد النقاط الثلاث، قبل التفكير في أي حسابات أخرى، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء إنبي تحت قيادة حمزة الجمل.

وأشار إلى أن إنبي ظهر بشكل منظم في بداية اللقاء، وأن الجهاز الفني للزمالك لم يُكابر، ودفع بالثلاثي منسي وفتوح وعدي الدباغ من أجل حسم المباراة.

وتابع أن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع لحسابات فنية معقدة، مستشهدًا بمباريات سابقة فاز فيها الأهلي رغم الاعتماد على لاعبين ناشئين، موضحًا أن العامل الحاسم هو الروح والانضباط وتنفيذ التعليمات وتقليل الأخطاء، إلى جانب الحالة الذهنية للاعبين.

وأضاف أن إدارة الأهلي قامت بدورها على أكمل وجه من خلال التعاقد مع أفضل اللاعبين، لافتًا إلى أن الجماهير كانت تشيد دائمًا بالصفقات الجديدة، معربًا عن استيائه من الهجوم والسباب الذي يتعرض له بعض اللاعبين.

وقال يحيى إن الأهلي يمتلك عناصر مميزة، لكن المدرب في النهاية يكون “مثل البطيخة”، في إشارة إلى عدم القدرة على الحكم عليه إلا بعد خوض التجربة، مضيفًا أن المدير الفني لم ينجح حتى الآن، وهو ما يثير لديه علامات استفهام.

وأكد أن النجاح في كرة القدم لا يعتمد فقط على جودة اللاعبين، بل على عوامل أخرى مثل صناعة الأجواء المناسبة والثقة والدعم الجماهيري، مشيرًا إلى تجربة الزمالك عندما كان يخسر بطولات ومع ذلك تحظى لاعبيه بالتحية والدعم من الجماهير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمد إبراهيم هو الأنسب لشغل مركز الجبهة اليمنى في ظل غياب عمر جابر بداعي الإصابة.