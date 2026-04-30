الخميس 30 أبريل 2026 2:38 ص القاهرة
محافظ مطروح يوجّه بتعظيم الاستفادة الاقتصادية والسياحية من كوبري روميل

أحمد سباق
نشر في: الخميس 30 أبريل 2026 - 1:18 ص | آخر تحديث: الخميس 30 أبريل 2026 - 1:18 ص

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وسياحية من كوبري روميل، بما يتناسب مع مكانته كأحد أبرز المعالم السياحية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمقاصد السياحية وتحسين البنية التحتية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها المحافظ، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والعميد إيهاب نافع، مساعد المحافظ، واللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وعدد من القيادات التنفيذية، أعمال تطوير كوبري روميل.

ووجّه المحافظ بدراسة إقامة كافتيريات ومحال تجارية على الكوبري، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة للزائرين وتعزيز العائد الاقتصادي، مع تخصيص حارة مرورية في كل اتجاه، وإنشاء ساحة انتظار للسيارات يمين مدخل الكوبري، إلى جانب إقامة كافتيريا وتشغيل شاشة الإعلانات بالجهة اليسرى لمدخل الكوبري.

كما وجّه محافظ مطروح بدراسة استبدال طبقة الأسفلت بأرضيات من «الإنترلوك»، بما يضفي طابعًا حضاريًا وجماليًا على الموقع.


