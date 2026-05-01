ردت الفنانة تارا عبود، على الشائعات المتداولة حول ارتباطهما بالفنان أحمد رمزي، قائلة: «إحنا أصحاب في الحقيقة، لكن الجمهور عندما يرى أصحاب بجد، ويحبان بعضهما في التمثيل يظن ذلك».

وأشارت خلال برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى أنها تتلقى يوميا رسائل تطالبها بالزواج من أحمد رمزي في كل تفاعل لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أبدى الفنان أحمد رمزي سعادته بتصديق الناس للكيمياء الفنية بينهما، مطالبا من يرغب في تزويجهما بالعمل على نفسه لتجهيز «الشقة والشبكة والمأذون».

ولفت إلى أن البعض ربط بين ذهابه لـ «الجيم» وبين رغبته في نسيان تارا بعد انتهاء المسلسل وعودتها للأردن، معقبا: «ده تمثيل، أنا خايف أنزل صورة في التمرين يتقال لي علشان تنساها».

وأكد أن الجمهور يعيش «قصة وهمية» أكثر من الممثلين أنفسهم.

وأوضحت تارا عبود، أن سر نجاح مشاهدهما يكمن في وجود «علاقة احترام ومودة وتفاهم» انعكست على الشاشة.

وكشفت عن اعتراف أحمد رمزي بـ «الغيرة المهنية» من طريقة عملها، موضحة أنها كانت تحرص على تدوين ملاحظات على «الآيباد» الخاص بها قبل المشاهد.

وأضاف أحمد رمزي، أنها كانت تدون ملاحظات بالعربية والإنجليزية وترسم أرقاما وأسهما حول المشهد، بينما كان هو يعتمد على الورق أو الكتابة على يده، لافتا إلى انعكاس ذلك على شعوره بعدم كفاية تحضيره بسبب مذاكرة تارا عبود الجيدة للمشاهد.