وزير خارجية فرنسا يؤكد استعداد بلاده للدفاع عن الإمارات إذا استدعت الظروف

جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، التأكيد على تضامن فرنسا الثابت مع دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار اتفاقية الدفاع الثنائية بين البلدين، وعلى استعدادها للمشاركة في الدفاع عنها إذا ما استدعت الظروف ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء جان-نويل بارو مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته إلى أبوظبي في إطار جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، حسبما ذكرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس.

وأكد الوزير الفرنسي إدانة بلاده الشديدة للهجمات غير المقبولة التي شنتها إيران ضد جيرانها، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.

وشدد على التزام فرنسا بتهدئة الوضع والتوصل إلى حل دبلوماسي، داعيًا إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل غير مشروط وفوري، ومذكرًا باستعداد بلاده للمشاركة، عندما تسمح الظروف، وبالتعاون مع شركائها، في ضمان حرية الملاحة في المضيق، في إطار المبادرة الفرنسية-البريطانية.

كما أشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى أن الحل الدبلوماسي يظل ضروريًا لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي، والتصدي للتهديدات التي تمثلها برامجها الباليستية وبرامج الطائرات بدون طيار، فضلًا عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، والمضي قدمًا نحو تسوية سياسية مستدامة تضمن السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تطرقا إلى تداعيات الحرب في المنطقة، لا سيما في لبنان، مؤكدين أهمية دعم السلطات اللبنانية في مواجهة القوى التي تتحدى سيادة الدولة، مع التشديد على ضرورة احترام جميع الأطراف لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

وفي ختام اللقاء، أعاد الوزيران التأكيد على عزمهما مواصلة التنسيق الوثيق بينهما بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والجهود الدبلوماسية الجارية.