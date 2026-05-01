قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن ما يدور حاليا يندرج تحت إطار «الحرب الكلامية الإعلامية والنفسية» بين الطرفين الأمريكي والإيراني، مشيرا إلى أن الطرفين محكومان بعامل الوقت.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الولايات المتحدة تفرض حصارا بحريا كاملا على إيران أدى إلى توقف كامل لصادرات النفط الإيرانية التي كانت تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، وتسبب في خسائر يومية 500 مليون دولار.

وأشار إلى مواجهة إيران «مشكلة اقتصادية كبيرة جدًا» في ظل عدم صرف الأجور وارتفاع الأسعار، مضيفا: «إيران في موقف سيئ وتتعرض لضغوط اقتصادية وممكن يحصل عندها ما يُسمى ثورة جياع».

لافتا إلى أن سعة التخزين النفطي الإيراني ستنتهي خلال أربعة أيام، مضيفا أن إغلاق آبار النفط سيؤدي إلى «مصيبة» وتلفها نتيجة دخول المياه إليها، ولن تعود الآبار لقوتها السابقة، موضحا أن الولايات المتحدة بدأت في اصطياد والاستيلاء على ما يُعرف بـ «قوافل الظل»، والناقلات القديمة التي تستخدمها إيران لتخزين وبيع النفط خارج الخليج.

ولفت إلى الضغوط التي تواجه ترامب، ومنها انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له للقيام بضربات عسكرية 60 يوما، إضافة إلى رفض الكونجرس التصديق على ميزانية حرب وطلب 25 مليار دولار قيمة ذخائر ، فضلا عن استياء المواطن الأمريكي من ارتفاع أسعار الوقود واقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وأشار إلى أن ترامب يجتمع بقادة القيادة المركزية، لبحث إمكانية توجيه ضربات عسكرية، مؤكدا أن الـ 48 ساعة القادمة ستوضح إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة لضربة عسكرية أم ستنتظر في ظل نجاح الحصار الاقتصادي، الذي يحقق أهدافه في الضغط على طهران.

وبشأن الملف النووي، قال إن ترامب يشترط تعهدا إيرانيا لمدة 20 عاما بإيقاف تخصيب اليورانيوم، بدلا من 10 سنوات التي كانت مقررة في عهد أوباما، لافتا إلى أن وزير الخارجية الإيراني توجه إلى موسكو لمحاولة إقناعها باستلام اليورانيوم المخصب، وهو ما كان محل اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي.

ولفت إلى أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أعلن الجاهزية لاستهداف إيران بانتظار الأوامر الأمريكية، مؤكدا أن خيار التدخل العسكري سيكون «بعيدا قليلا»، لا سيما أن عامل الوقت يصب في مصلحة ترامب أكثر من إيران.