المتحدث باسم حركة فتح: نأمل تطبيق فعلي لإجراءات الاتحاد الأوروبي لردع ممارسات الاحتلال

أكد متحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة أنه لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية من الاتحاد الأوروبي على الأرض حتى الآن؛ لتكون بمثابة حالة من الردع لممارسات الاحتلال، معربا عن أمله أن يتم تطبيقها نظرا للرفض الكبير من الاتحاد لهذه الممارسات على أرض الواقع .

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح ، في مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية اليوم الخميس، أن تصريحات الاتحاد الأوروبي جاءت بعد زيارة ميدانية قام بها وفد كبير من الدبلوماسيين في الاتحاد، وذلك برفقة الحكومة الفلسطينية، ومسئولين فلسطينيين إلي قرية "المغير"، التي واجهت استهدافات يومية من الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية طالت أرواح الشعب الفلسطيني، والممتلكات وكل شئ تم الإعتداء عليه بها .

وأضاف "أننا دائما نطالب بحماية دولية، ونتمني أن نرى شكل هذه الإجراءات لتكون قانونية وعقابية على الاحتلال التي يريد الاتحاد الأوروبي تنفيذها على الأرض " .

وأشار إلي أن الشعب الفلسطيني يعيش في ظروف غاية الصعوبة تحتاج لتدخل إنساني عاجل ومتواصل، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يعلاج التداعيات والنتائج المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي دون البحث عن الجذور السياسية، مؤكدا أن القضية ليست إنسانية فقط وإنما اعتداء علي الأرض والممتلكات.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد على أن دول التكتل تدرس لاتخاذ تدابير سياسية حازمة لتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، كما تعمل على إرساء منظومة متكاملة لتعزيز أمن المواطنين في الضفة الغربية .