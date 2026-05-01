السفارة الأميركية فى بيروت: اللبنانيون أمام فرصة تاريخية لاستعادة وطنهم ورسم مستقبلهم

اعتبرت السفارة الأميركية في لبنان، أنّ البلاد تقف اليوم أمام “مفترق طرق”، مؤكدة أنّ أمام اللبنانيين “فرصة تاريخية لاستعادة وطنهم ورسم مستقبلهم كدولة ذات سيادة واستقلال حقيقيين”.

وقالت في منشور عبر منصة “إكس” إنّ “الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل، وهما دولتان متجاورتان ما كان ينبغي لهما أن تكونا في حالة حرب، يمكن أن يشكّل بداية نهضة وطنية”.

وأشارت السفارة إلى أنّ وقف إطلاق النار الممدّد، “الذي تمّ بناءً على طلب شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، أتاح للبنان “المساحة والفرصة لعرض جميع مطالبه المشروعة على طاولة المفاوضات”، مؤكدة أنّ حكومة الولايات المتحدة تولي هذه المطالب “الاهتمام الكامل”.

ورأت السفارة أنّ اجتماعًا مباشرًا بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوساطة من الرئيس ترامب، “سيمنح لبنان فرصة الحصول على ضمانات ملموسة بشأن السيادة الكاملة والسلامة الإقليمية وتأمين الحدود والدعم الإنساني وإعادة الإعمار”، إضافة إلى “استعادة سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على كل شبر من أراضيها بضمانة أمربكية”.

وختمت بالقول: “هذه هي لحظة لبنان ليقرر مصيره… لقد ولّى زمن التردد”.