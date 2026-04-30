دفاع ضياء العوضي: النائب العام أمر باستخراج جثمان الراحل وإعادة تشريحه

كشف المحامي مصطفى مجدي، دفاع أسرة الدكتور ضياء العوضي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أنه تم استخراج جثمان الراحل وإعادة تشريحه بناءً على قرار من النائب العام.

وأوضح مجدي أن النائب العام محمد شوقي وجّه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لعرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي المصرية.

وأضاف أن الجهات المختصة نفذت القرار، حيث تم استخراج الجثمان وفقًا للضوابط القانونية، وإجراء الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي المختص، ثم إعادة دفنه مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الفحص.

وأكد الدفاع أن هذه الخطوة تأتي في إطار كشف ملابسات الوفاة والوصول إلى الحقيقة كاملة.

وكان المحامي مصطفى مجدي، بصفته وكيلًا عن زوجة الدكتور ضياء العوضي، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، طالب فيه بفتح تحقيق في وفاة العوضي، وعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.