«الأحمر» يسعى لاستعادة توازنه.. و«الأبيض» يطارد الحلم .. واقعية معتمد جمال تصطدم بطموح ييس توروب

تتجه أنظار الجماهير إلى استاد القاهرة الدولي عند تمام الساعة الثامنة مساء اليوم لمتابعة مباراة الموسم الذي يجمع بين الزمالك والأهلي في القمة الـ 132 ضمن منافسات الجولة الخامسة بمجموعة التتويج لبطولة الدورى.

تاريخياً تقابل الفريقان في 131 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، حقق الأهلي الفوز في 51 مباراة بينما حقق الزمالك الفوز في 29 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 51 مباراة.

كان الزمالك قد تعادل أمام إنبي سلبياً لكنه لا يزال في الصدارة برصيد 50 نقطة، أما الأهلي فيعيش فترة صعبة وخسر أمام بيراميدز ليبتعد عن الصدارة بفارق 6 نقاط ويتواجد في المركز الثالث.

يدخل الفريقان اللقاء بأفكار ورؤى مختلفة حيث يسعى الزمالك صاحب الملعب لتحقيق الفوز لتأمين صدارة الدوري والاستمرار في رحلته

نحو التتويج باللقب الغائب مستغلا الحالة المعنوية التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية تحت قيادة مدربه معتمد جمال.

على الطرف الآخر تمنى جماهير النادي الأهلي نفسها بتحقيق الفوز على الغريم التقليدي باعتبار أن الفوز في لقاء القمة يعتبر بطولة خاصة بذاتها بعيداً عن موقف الفريقين في مسابقةالدوري الممتاز، كما يبحث اللاعبون عن استعادة الكبرياء بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراته الماضية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، كما أن الفوز يعني استمرار الأهلي رقمياً في المنافسة من أجل خطف تذكرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

الزمالك يدخل المباراة بتشكيلته المعتادة خاصة وأن الجهاز الفني للفريق قد بدأ الاستعداد للقمة من مباراة إنبي إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، كما أن معتمد جمال من مدرسة المدربين الواقعيين الذين يرفضون اجراء تعديلات كثيراً في التشكيلة كما أن مباراة الأهلي تحتاج للاعبين أصحاب الخبرات من أجل التعامل مع قوة هذه المباريات.

بالنظر إلى قائمة الأبيض يعتبر الفريق مكتمل الصفوف باستثناء غياب عمر جابر الذى تعرض للإصابة أمام إنبى ويغيب عن مباراة القمة وعمرو ناصر للإصابة، وكل من أحمد حمدى وسيف فاروق جعفر وأحمد حسام وبارون أوشينج ومحمود الشناوى وأنس وائل والسيد أسامة وأحمد الخضرى لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل يضم كل من: المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد إبراهيم ، حسام عبد المجيد، محمود الونش، محمود بنتايج، أحمد فتوح، شحاتة، خوان بيزيرا، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، وناصر منسي.

بينما يسعى الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي إلى محاولة عرقلة الغريم التقليدي، واستقر على إجراء تعديلات التشكيلة خاصة في ظل الغيابات التي تضرب الفريق بسبب الإيقاف أوالإصابات حيث يغيب محمد هانى للإنذار الثالث، بجانب كريم فؤاد والمغربى يوسف بلعمرى لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، فيما خضع ياسر إبراهيم لفحص طبى بعد شكواه من الإصابة فى مباراة بيراميدز ليتم حسم موقفه، فيما تضاءلت فرص لحاق أحمد مصطفى زيزو بالمباراة بعد شكواه من العضلة الخليفة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من: محمد الشناوي "مصطفى شوبير"، ياسين مرعي، هادي رياض أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد "حسين الشحات"، إمام عاشور، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، مروان عثمان "محمد شريف".