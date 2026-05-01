امرأة تضع مولودا على ارتفاع 10 آلاف متر على متن رحلة طيران

وضعت امرأة مولوداً ذكراً على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض أثناء وجودها على متن رحلة لشركة طيران "إيتا" متجهة من داكار إلى روما، وهي المرة الأولى التي تحدث فيها حالة ولادة للناقل الإيطالي، وفقا لما ذكرته الشركة يوم الخميس.

وقالت شركة الطيران إن المرأة، التي كانت حاملا في شهرها السابع، صعدت إلى الطائرة في عاصمة دولة السنغال الواقعة في غرب أفريقيا ودخلت في مخاض غير متوقع بعد وقت قصير من الإقلاع.

وبمساعدة الطاقم وراكبين آخرين - طبيب وممرضة - تمت الولادة في زاوية هادئة من الطائرة. والأم والطفل في حالة جيدة. ولم تقدم شركة "إيتا" أي معلومات عن عمر المرأة أو جنسيتها.

وأصبحت شركة الطيران الإيطالية المملوكة للدولة سابقا جزءا من مجموعة لوفتهانزا الألمانية حاليا. وتربط الرحلة رقم "إيه زد 855" بين داكار وأكبر مطار في روما، فيوميتشينو.