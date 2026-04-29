تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير بمحور 26 يوليو، استدعى دخولها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قبل أن يتم الاطمئنان على حالتها الصحية وتعود إلى منزلها.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًأ يفيد وقوع حادث مروري أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر بنطاق كرداسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن طرفي الحادث سيارة الإعلامية بسمة وهبة، يقودها سائق عمره 40 عامًا، تعرضت لتلفيات تطبيق بالباب والرفرف الأمامي الأيسر والإكصدام الأمامي، وسيارة أخرى يقودها موظف في شركة عقارات 20 عامًا.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء مرور الإعلامية بالسيارة في محل البلاغ فوجئت بسيارة ثالثة يقودها سائقها بسرعة عالية محاولة تخطيها فاصطدم بها، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة من قائد سيارة الإعلامية واصطدامه بالسيارة الثانية التي يقودها الموظف بشركة العقارات.

وبسؤال قائد السيارة الأولى أيد ما جاء في الفحص، وأضاف بتوقف السيارة الهاربة وقائدها في البداية، لكن عند رؤيته الحادث فر هاربًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.