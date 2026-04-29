القبض على المتهمين بسرقة محصول القمح في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهمين في واقعة سرقة محصول القمح من أرض زراعية في ظلام الليل داخل قرية الزنكلون بمركز الزقازيق.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق مع المتهمين لمعرفة الأسباب حول الواقعة.

ورصدت وحدة المتابعة بمديرية أمن الشرقية تداول مقطع فيديو يوثق استغاثة عدد من المزارعين بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب تعرضهم لواقعة سرقة وُصفت بـ"الغريبة"؛ حيث تم الاستيلاء على محصول قمح كامل من أرض زراعية خلال ساعات الليل.

وأوضح المزارعون، وفق ما ظهر في الفيديو المتداول، أن أشخاصا أقدموا على حصاد محصول القمح من مساحة تُقدر بنحو فدانين ونصف، باستخدام معدات وآلات زراعية وجرارات، قبل تحميل المحصول والاستيلاء عليه بالكامل في الظلام، دون أن يتمكن أحد من التصدي لهم.

وأشاروا إلى أن الواقعة تم اكتشافها في صباح اليوم التالي، ما أثار حالة من الغضب والقلق بين الأهالي، خاصة مع اعتماد عدد كبير منهم على المحصول كمصدر دخل رئيسي.

وأكد المتضررون أنهم قد حرروا محضرا بالواقعة في مركز الزقازيق، مطالبين بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.