حقق شباك تذاكر السينما المصرية، أمس الأربعاء، مليونًا و393 ألف جنيه، بما يوازي 9 آلاف و261 تذكرة، غالبيتها كانت من نصيب فيلم "برشامة"، الذي يواصل صدارة الشباك، محققًا أمس 909 آلاف جنيه، بما يوازي 5 آلاف و789 تذكرة؛ ليصل إجمالي ما حققه بعد 6 أسابيع عرض إلى 190 مليونًا و673 ألف جنيه، بما يوازي مليونًا و373 ألف تذكرة.

ويحتل الفيلم المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، بعد أن تخطى الرقم المسجل باسم فيلم "سيكو سيكو"، الذي توقفت إيراداته وقت عرضه في نفس الموسم من العام الماضي عند 185 مليونًا و215 ألف جنيه بعد 10 أسابيع عرض، فيما يحتل المركز الأول في القائمة فيلم "ولاد رزق – القاضية" بفارق كبير، حيث حقق عند عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي نحو 260 مليون جنيه خلال 13 أسبوع عرض.

يذكر أن فيلم "برشامة" من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، الذي شارك أيضًا في الكتابة، وبطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، مصطفى غريب، فاتن سعيد، عارفة عبد الرسول، فدوى عابد، وكمال أبو رية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة لطلاب نظام المنازل، إذ تسود حالة من الفوضى بسبب محاولات الغش وتدخلات غير تقليدية من بعض أولياء الأمور، ما يؤدي إلى العديد من المواقف الطريفة.

وجاء في المركز الثاني، فيلم "إيجي بست" محققًا 212 ألف جنيه، بما يوازي ألفًا و497 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 6 أسابيع عرض إلى 49 مليونًا و873 ألف جنيه، بما يوازي 387 ألف تذكرة.

الفيلم ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد حسني، وﺇﺧﺮاﺝ مروان عبد المنعم، ويشارك في بطولته أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، ومروان بابلو، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد.

فيما تدور أحداثه حول كواليس تأسيس "إيجي بست"، المنصة التي هزت عرش حقوق الملكية في العالم العربي. تنطلق الحكاية من زقاق حي المرج القاهري، إذ يقرر صديقان تحويل شغفهما بالشاشة الكبيرة إلى "تمرد رقمي"، متحدّين قوانين الصناعة لبناء إمبراطورية قرصنة بدأت من الصفر وتجاوزت حدود التوقعات.

في المركز الثالث، جاء فيلم "سفاح التجمع" محققًا 192 ألف جنيه، بما يوازي ألفًا و355 تذكرة؛ ليصل إجمالي ما حققه بعد 5 أسابيع عرض إلى 19 مليونًا و248 ألف جنيه، بما يعادل 129 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وبطولة أحمد الفيشاوي، وصابرين، وسينتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وآية سليم، ومريم الجندي، وتدور أحداثه حول قصة قاتل متسلسل يُدعى كريم، نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته، فوجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات يقيم علاقة مع فتاة جميلة ويبدأ سلسلة جرائم قتل لعدد من النساء.

في المركز الرابع، جاء فيلم "فاملي بيزنس" محققًا 73 ألف جنيه، بما يوازي 576 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 6 أسابيع عرض إلى 20 مليونًا و382 ألف جنيه، بما يوازي 153 ألف تذكرة.

الفيلم من إخراج وائل إحسان، وبطولة محمد سعد، وغادة عادل، وهيدي كرم، ودنيا سامي، وسلوى محمد علي، وأحمد الرافعي، وتدور أحداثه حول عائلة فقيرة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة من خلال عمليات سرقة بسيطة، لكن الأب يقرر ابتكار خطة مختلفة تقوم على حصول كل فرد من أفراد العائلة على وظيفة في منزل عائلة ثرية، مع إخفاء صلة قرابتهم ببعضهم البعض، ويواجهون باستمرار التناقض الصارخ بين عالمهم وعالم أصحاب العمل.

الفيلم الخامس والأخير كان من نصيب فيلم "إشعار بالموت"، محققًا أمس 5 آلاف جنيه، بما يوازي 44 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع عرض إلى 406 آلاف جنيه، بما يوازي 3 آلاف تذكرة.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، وبطولة بهاء الخطيب، وعمرو عبد الجليل، وهاجر الشرنوبي، ويارا عزمي، وعزوز عادل، ومحسن منصور، فيما تدور أحداثه حول تلقي عدد من الأشخاص تهديدات بالموت من شخص غامض مختل عقليًا، وسرعان ما تتحول هذه التهديدات إلى جرائم حقيقية بدافع الانتقام.

ويتولى ضابط شرطة مهمة التحقيق لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، إلا أن مهمته تزداد صعوبة مع تداخل خيوط القضايا المرتبطة بكل ضحية.