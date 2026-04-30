أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026، بنسبة 28%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن هذا الارتفاع يعكس استمرار النمو في تدفقات النقد الأجنبي الواردة من تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وعلى المستوى الشهري، أشار البنك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 بنسبة 25.7%، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.