نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين

نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين؛ ليتعافي من الاغلاق الحكومي، ولكن تهيمن عليه التوقعات بشأن حرب إيران.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن إجمالي الناتج المحلي انتعش بعد تسجيل نمو ضعيف بنسبة 0.5% خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2025.

ونما حجم انفاق واستثمار الحكومة الاتحادية بنسبة 9.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مرتفعا بأكثر من نصف نقطة مئوية بعد تراجع بواقع 1.16 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من عام 2025.

وتباطأ نمو إنفاق المستهلكين، الذي يمثل 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى 1.6% خلال الربع الأول مقارنة بـ 1.9% في نهاية 2025، ولكن استثمارات الشركات، التي من المرجح أن تكون مدفوعة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، ارتفعت بنسبة 8.7%.