أبقى بنك إنجلترا، على معدل الفائدة عند 3.75% في الوقت الذي يواصل فيه صانعو السياسات تقييم التأثير الاقتصادي للحرب في إيران وإغلاق طهران لمضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خمس نفط العالم.

وكان القرار متوقعا بصورة كبيرة، ويماثل قرار بنك الاحتياط الأمريكي أمس الأربعاء بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

وأظهرت مقتطفات من الاجتماع، أن ثمانية من بين تسعة أعضاء صوتوا لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة، في حين اختار عضو رفع الفائدة بواقع ربع نقطة.

وقال محافظ البنك اندرو بايلي: "نعتقد أن هذا مكان جيد في ضوء وضع الاقتصاد وعدم القدرة على توقع الأحداث بالشرق الأوسط".

وأضاف: "سوف نواصل مراقبة الوضع وتداعياته على الاقتصاد البريطاني عن كثب".

وأوضح: "مهمتنا هى التأكد من خفض التضخم إلى هدف 2% بعد مرور التأثير الأولي للحرب على أسعار الطاقة".

يذكر أنه قبل بدء الحرب في إيران في 28 فبراير الماضي، كانت هناك توقعات في الأسواق المالية بأن بنك انجلترا سيخفض معدلات الفائدة في ظل التوقعات بتراجع معدل التضخم إلى الهدف المحدد 2% خلال الربيع.